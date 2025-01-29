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Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада

Reuters: новые сирийские власти требуют от РФ выдать Башара Асада
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РИА Новости

Новые сирийские власти требуют от РФ выдать им экс-президента республики Башара Асада. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Накануне состоялась встреча российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. По данным журналистов, представитель Сирии потребовал выдать Асада. Сирийские СМИ же сообщали, что Дамаск хочет получить от Москвы компенсацию, а также «учесть прошлые ошибки».

Официального публичного требования по Асаду Сирия России пока не выдвигала.

В МИД РФ заявляли, что по итогам встречи «было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией».

Также возглавлявший делегацию в Сирии замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Россия продолжит консультации с республикой по военным базам.

Ранее в Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии.

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