Фицо обвинил «Грузинский легион» в протестах в Словакии

«Грузинский легион», связанный с Украиной, имеет отношение к организации протестов в Словакии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит <…> «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), — сказал он.

Накануне парламент Словакии вновь не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Фицо из-за отсутствия нужного количества депутатов.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в госизмене.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.