Словацкая оппозиция обвинила в госизмене активистов за отмену санкций против РФ

Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение «Брат за брата», выступающее за отмену санкций против России. Об этом рассказала депутат от SaS Мариа Коликова, пишет РИА Новости.

«У нас есть действительно серьезные подозрения в том, что деятельность этого объединения соответствует такому преступлению, как государственная измена», — сказала она.

По ее словам, организация создает «партизанские ячейки», действующие против интересов Словакии.

В свою очередь председатель объединения «Брат за брата» Матуш Алекса заявлял, что уже получал угрозы по телефону от так называемых «украинских патриотов».

25 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил лидера Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела страны. Сделал он это после массовых протестов в Словакии, в которых массово принимали участие граждане Украины.

Ранее Пушков заявил о заговоре четырех сил, действующих против премьера Словакии.