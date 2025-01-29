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Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования о доверии Фицо

Teraz: парламент Словакии не смог проголосовать по вопросу доверия Фицо
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Petr David Josek/AP

Парламент Словакии не смог провести заседание, на котором должен был обсуждаться вопрос о доверии правительству премьера Роберта Фицо, из-за отсутствия необходимого количества депутатов. Об этом пишет Teraz.

По данным портала, в зале заседаний находились 58 депутатов от оппозиции. Для начала заседания необходимо присутствие минимум 76 депутатов.

Накануне парламент Словакии также не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Фицо из-за отсутствия нужного количества депутатов.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в госизмене.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.

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