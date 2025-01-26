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Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине

Фицо: Запад сорвал мирное соглашение по Украине в 2022 году
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны сорвали заключение мирного соглашения по Украине в 2022 году. Его слова передает телеканал STVR.

«Война могла закончиться уже в апреле 2022 года, когда на повестке дня лежало мирное соглашение», — поделился Фицо.

Он предрек Украине катастрофические последствия — страну не возьмут в НАТО, а также она будет «иметь огромные проблемы со вступлением в ЕС».

До этого Фицо раскритиковал комментарии президента Украины Владимира Зеленского о протестах в Словакии, назвав их вмешательством во внутренние дела страны.

По словам премьера, треть протестующих составляют украинцы, выступающие против словацкого правительства. Он также обвинил украинское телевидение в создании неверного образа Словакии на Украине и утверждения, что страна якобы находится на грани краха.

Ранее Фицо заявил, что группа «иностранных экспертов» пытается свергнуть власть в Словакии.

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