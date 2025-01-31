На Западе признали, что Путин получает все больше союзников в Европе

Bloomberg: Путин находит новых союзников в Европе в критический момент для Киева

Число европейских лидеров, симпатизирующих России, продолжает расти. По данным агентства Bloomberg, президент РФ Владимир Путин укрепляет связи со странами ЕС на фоне ослабевающей поддержки Украины — и это происходит в критический для Киева момент.

Аналитики выделяют Словакию, Австрию и Хорватию, где к власти пришли националистические и правоцентристские силы.

«Их скептицизм в отношении помощи Украине совпал с попытками Дональда Трампа стремиться положить конец украинскому конфликту», — говорится в материале.

В пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой идеи изоляции России, заявив, что его страна отвергает любые попытки создать новый «железный занавес» между Европой и Москвой.

25 января глава австрийской газовой компании OMV Альфред Штерн допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом».

Ранее на Западе предрекли потепление отношений России и США при Трампе.