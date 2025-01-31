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В ЕС выступили против «железного занавеса» между Россией и Европой

Премьер Словакии Фицо выступил против железного занавеса между ЕС и Россией
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой идеи изоляции России, заявив, что его страна отвергает любые попытки создать новый «железный занавес» между Европой и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы категорически против «железного занавеса» между Европой и Россией. Словакия будет придерживаться прагматичного подхода и стремиться к развитию конструктивного диалога», — подчеркнул Фицо.

По его словам, Братислава заинтересована в сохранении рабочих отношений с Москвой, несмотря на давление со стороны ЕС.

Напомним, что 15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в государственной измене.

Ранее Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа.

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