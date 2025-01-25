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В Австрии раздумывают над возобновлением сотрудничества с «Газпромом»

Глава австрийской OMV Штерн допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом»
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Vladislav Culiomza/Reuters

Глава австрийской газовой компании OMV Альфред Штерн допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом». Об этом руководитель компании заявил в комментарии изданию Der Standard.

Основной причиной, почему в Австрии раздумывают над возобновлением сотрудничества с «Газпромом», Штерн назвал необходимость снижения очень высоких цен на энергоносители в Европе и в частности в Австрии.

«Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — заявил Штерн.

Высокие цены на газ, как подчеркнул Штерн, приводят к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

Ранее глава Еврокомиссии призвала Евросоюз полностью отказаться от газа из России.

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