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На Западе предрекли потепление отношений России и США при Трампе

Политолог Доктороу заявил, что Россия и Трамп говорят на одних и тех же языках
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Kremlin.ru

Американский политолог Гилберт Доктороу высказал предположение о понимании России и ее интересов со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Трамп, по мнению Доктороу, демонстрирует понимание сфер влияния и экономические интересы, используя язык и риторику, близкие к российскому подходу. Эксперт привел в пример заявления Трампа о потенциальном присоединении Гренландии и контроле над Панамским каналом, отмечая схожесть подобного подхода с расширением Россией своего геополитического влияния.

Доктороу заявил, что скептики должны обратить внимание на данный факт, прежде чем отрицать возможность взаимопонимания между Трампом и российским руководством.

Сегодня бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США должны заключить с Россией комплексный договор по безопасности во время пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. По словам эксперта, этот документ принесет пользу России, Украине и остальной Европе.

Ранее на Западе заявили, что Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина.

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