Медведев: Зеленский будет врать и тянуть с началом мирных переговоров

Нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому крайне опасно участвовать в президентских выборах, поэтому он будет врать и тянуть с началом переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, как в настоящее время можно оценить возможность проведения переговоров РФ и Украины. В частности, их интересовали шансы на диалог непосредственно с Зеленским.

«Вчера президент [РФ Владимир] Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, РФ к ним готова на вполне определенных условиях», — отметил Медведев.

Он добавил, что Зеленский утратил свою легитимность в качестве главы государства. В будущем украинский лидер может попробовать переизбраться на новый срок, однако это будет «чрезвычайно опасно» — он либо проиграет кому-либо из других видных кандидатов, либо его «уберут» англо-саксонские кураторы.

По мнению заместителя председателя СБ РФ, по этой причине Зеленский будет пытаться затянуть переговорный процесс.

«Этот растерянный персонаж в засаленной зеленой майке будет и дальше патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну», — резюмировал Медведев.

28 января российский лидер дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Во время беседы он заявил, что Москва направит своих представителей на переговоры, если Киев действительно готов к их проведению. При этом украинскую сторону может представлять кто угодно, обладающий легитимностью.

Ранее Зеленский счел недостаточной мобилизацию украинских граждан старше 25 лет.