Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высказались о легитимности Зеленского

Сенатор Карасин: Путин публично раскрыл правду о нелегитимности Зеленского
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин публично раскрыл правду о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — сказал сенатор.

Накануне Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

29 октября 2024 года Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее политолог заявил, что на Западе скоро поднимут вопрос о легитимности Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами