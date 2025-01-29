Президент России Владимир Путин публично раскрыл правду о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Владимир Владимирович Путин просто констатировал факт. Действительно, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические. Это все вызывает серьезные вопросы», — сказал сенатор.

Накануне Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

29 октября 2024 года Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее политолог заявил, что на Западе скоро поднимут вопрос о легитимности Зеленского.