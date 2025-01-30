Песков ответил, созвонятся ли Путин и Трамп из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Песков: у Путина нет планов по звонку Трампу в связи с катастрофой в Вашингтоне

Пока у президента России Владимира Путина нет планов по телефонному разговору с американским коллегой Дональдом Трампом в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По данным Telegram-канала Mash, большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета, — дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США.

«К сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли, потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе. Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет», — сказал представитель Кремля.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее сообщалось о том, что на борту упавшего в США самолета могли быть бывшие российские тренеры.