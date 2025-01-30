Трамп заявил, что авиакатастрофы под Вашингтоном можно было избежать

Трамп: экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне можно было избежать.

По его мнению, экипаж военного вертолета должен был изменить курс.

Глава Белого дома задался вопросом, почему военные в вертолете ясной ночью не видели и не смогли избежать столкновения с заходившим на посадку пассажирским рейсом.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Ранее авиакомпания подключилась к операции по ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне.