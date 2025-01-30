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Тела 18 пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета достали из реки

CBS: тела 18 человек достали из реки в Вашингтоне, куда упал самолет

Тела 18 пассажиров самолета Bombardier CRJ700, упавшего в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, достали из реки. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.

По их словам, выживших среди этих 18 человек нет.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (05:00 мск четверга). Самолет летел из Уичито (штат Канзас).Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в подробностях проинформирован о случившемся.

Ранее American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий ЧП в Вашингтоне.

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