Большинство фигуристов, которые могли быть на борту упавшего самолета в США, являются детьми эмигрантов из РФ

Mash выложил список фигуристов, которые могли быть на борту упавшего самолета

Telegram-канал Mash представил предварительный список фигуристов, которые были на борту самолета, который упал в Вашингтоне.

Утверждается, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета в США, — дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США.

На борту самолета предварительно находились фигуристы: Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозова, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев, Джеффри Чен, Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что на борту упавшего в США самолета могли быть бывшие российские тренеры.