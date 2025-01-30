На борту упавшего в США самолета могли быть бывшие российские тренеры

Агент Закарян: на борту потерпевшего крушение самолета были фигуристы

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту самолета, который потерпел крушение в США, находились фигуристы, передает RT.

Закарян отметил, что в самолете находилась группа фигуристов. Предположительно в их числе могли быть два бывших российских тренера.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что посольство России выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне.