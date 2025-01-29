На Западе заявили, что Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина

Мир «обречен на новую Ялту» между президентом США Дональдом Трампом, российским президентом Владимиром Путиным и председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином — на новый договор о послевоенном мироустройстве. Однако он будет основан на праве силы и может привести к войне США, Китая и РФ, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Война и мир в наше время будут зависеть от решений различных мировых лидеров, но этих трех президентов прежде всего: Дональда Трампа в Соединенных Штатах, Си Цзиньпина в Китае и Владимира Путина в России», — пишет аналитик.

Как утверждает Клут, если будет «новая Ялта», то будет создан «пакт между империалистами» на основе силы. Обозреватель агентства считает, что подобная практика может привести к войне между мировыми державами, если они не смогут договориться.

Клут выразил мнение, что Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина, поскольку все трое — «империалисты», которые «находятся в плену идеологий», а также сравнил текущую ситуацию с положением накануне Первой мировой войны. Среди прочего аналитик Bloomberg выразил согласие с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс, что «текущий период — это не возвращение к холодной войне. Он более опасен».

Ялта — курорт в Крыму, где Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль встретились 80 лет назад, чтобы выработать послевоенное урегулирование.

В свою очередь британское издание Spectator написало, что Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии.

На прошлой неделе российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения.