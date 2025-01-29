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В Британии заявили об уверенности Путина в победе на Украине

Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии. Об этом пишет британское издание Spectator.

Накануне глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что существование республики будет под серьезной угрозой, если мирные переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета 2025 года.

Журналисты Spectator отметили, что ответ Буданова прозвучал достаточно правдоподобно, несмотря на опровержения Киева.

По данным издания, в настоящий момент Вооруженные силы России стремительно продолжают наступление и берут под контроль один населенный пункт за другим. В январе российским войскам удалось освободить 20 населенных пунктов и остановиться всего в 5 километрах от Днепропетровской области. В свою очередь силы украинской армии продолжают слабеть, в том числе из-за нехватки бойцов.

В статье говорится, что чем дольше длятся боевые действия на Украине, тем сильнее у бойцов желание уступить, «лишь бы все это прекратилось». Это, в свою очередь, добавляет Владимиру Путину уверенности в победе России, отметили авторы.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.

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