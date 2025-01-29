Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина

Предполагаемое участие экс-президента США Джо Байдена и бывшего государственного секретаря страны Энтони Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне. С участием госсекретаря, президента США. Это о чем говорит? Во главе страны <...> стоят обыкновенные бандиты», — сказал парламентарий.

При этом законодатель обратил внимание, что США позиционируют себя как образцовую демократическую страну.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

Впоследствии эти сведения прокомментировал Володин. Он назвал подготовку покушения на Путина прямым путем к началу ядерной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал не верить бездоказательной информации. Как он сказал, Карлсон не раскрыл никаких подробностей, поэтому российские власти не совсем понимают, что он имел в виду на самом деле.

Ранее в РФ потребовали от США провести расследование в связи с данными о подготовке покушения на Путина.