В РФ призвали провести расследование данных о покушении на Путина

Госдума обратится в конгресс США и ООН из-за информации о покушении на Путина

Обращение в ООН и конгрессу США с требованием расследовать данные о попытках подготовить покушение на Путина поддержали все фракции Государственной думы. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

В Госдуме пояснили, что американский журналист Такер Карлсон рассказал, как администрация Байдена «пыталась ликвидировать Путина». Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен.

«Прошли сутки. Все молчат. Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление и серьезная угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ГД добавили, что для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства, напомнив о нападении на премьер-министра Венгрии Орбана, которого удалось избежать, а также совершении покушений на премьера Словакии Фицо и президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена пыталась устранить президента Путина. Каких-либо доказательств этому он не привел.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздерживается от комментариев по поводу якобы подготовки администрацией экс-президента США покушения на российского лидера.

Ранее в РФ назвали подготовку покушения на Путина прямым путем к началу ядерной войны.