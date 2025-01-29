В Кремле назвали бездоказательными слова Карлсона о покушении на Путина

Кремль воздерживается от комментариев по поводу якобы подготовки администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина, о чем на днях сообщил американский журналист Такер Карлсон. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никакой конкретики, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное. <...> Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше не верить», — сказал представитель Кремля.

28 января Такер Карлсон в интервью с Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена пыталась устранить президента России Владимира Путина, указав на активную роль в этом Энтони Блинкена. Карлсон при этом не привел никаких доказательств или деталей своих слов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Карлсона и отметил, что подготовка покушения на Путина является прямым путем к началу ядерной войны.

Ранее Путин рассказал о возможных трудностях в переговорах с Украиной.