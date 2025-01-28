Карлсон обвинил Байдена в попытке убить Путина. Подробности журналист не раскрыл

Такер Карлсон в интервью с Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена пыталась устранить президента России Владимира Путина, указав на активную роль в этом Энтони Блинкена. Карлсон при этом не привел никаких доказательств или деталей своих слов.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в период работы Байдена на посту президента США администрация предпринимала попытки устранить российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

По словам Карлсона, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

«Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина», — сказал он.

При этом Карлсон не сообщил никаких подробностей, подкрепляющих его заявление, таких как время или место предполагаемых событий. Он не указал, какие конкретно действия могли быть предприняты для организации покушения, а также не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Покушения на Путина

С начала СВО глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал о нескольких попытках покушений на президента России Владимира Путина, которые были предприняты украинскими спецслужбами. Все они оказались неудачными. В конце мая 2022 года в интервью «Украинской правде» Буданов заявил, что на президента России было совершено покушение, организованное представителями Кавказа.

«Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место... Это приблизительно два месяца (в марте 2022 года. — «Газета.Ru») назад было. Еще раз говорю, он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место», — рассказывал он.

Летом 2024 года Буданов в интервью украинскому изданию NV снова вспомнил о неудачных покушениях на президента России. При этом никаких подробностей об этих попытках Буданов не привел.

«Они были, но пока неудачные». Глава разведки Украины рассказал о покушениях на Путина Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киев совершал неудачные попытки покушений... 13 июля 18:05

О покушении на Путина в ноябре 2023 года рассказывал также президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналиста The Sun о возможном использовании Украины «шанса убить» российского президента, Зеленский заявил, что в условиях войны Украина имеет полное право защищать свою территорию.

«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», — говорил украинский президент.

Попытки устранить российских губернаторов

За время полномасштабного конфликта на территориях, контролируемых Россией, было зафиксировано множество покушений на чиновников разных уровней. Особенно активными такие атаки стали в 2022 году, когда за первые полгода произошло 25 известных покушений, 12 из которых закончились смертельным исходом для их целей. Больше всего нападений было зафиксировано в Херсонской области.

Одной из жертв покушений стал глава региона Владимир Сальдо, против которого несколько раз пытались устроить нападения. Наибольшая угроза для него возникла в августе 2022 года, когда его отравили рицином. Сальдо съел приготовленную его личным поваром пищу и вскоре потерял сознание, очнувшись спустя 15 дней в московской больнице. По его словам, это время он провел «между небом и землей».

В числе подозреваемых оказались горничная и повар, который недавно был принят в дом Сальдо по приглашению первой. Также губернатор указал, что к происшествию причастен человек, с которым он работал много лет. После этого инцидента, как признавался Сальдо, он стал «намного осторожнее».

Попытка покушения также совершалась на главу Крыма Сергея Аксенова. Летом 2024 года он рассказал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на его жизнь. Все злоумышленники были задержаны. В одном из случаев ФСБ задержала 34-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, который планировал взорвать автомобиль Аксенова. Задержанный признался, что был завербован СБУ в декабре 2022 года и прошел специальную подготовку по осуществлению подрывной деятельности. Он прибыл в Крым в июне 2023 года и ожидал указаний от кураторов для осуществления покушения.