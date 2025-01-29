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Володин назвал подготовку покушения на Путина прямым путем к началу ядерной войны

Володин: подготовка покушения на Путина прямо ведет к началу ядерной войны
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Подготовка покушения на российского лидера Владимира Путина является прямым путем к началу ядерной войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик назвал подготовку покушения на Путина и само обсуждение такой возможности преступлением, являющимся серьезнейшей угрозой глобальной безопасности и прямым путем к началу ядерной войны. Володин подчеркнул, что для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.

Председатель Госдумы отметил, что всем гражданам надо понять масштаб вызовов и угроз, с которыми сейчас сталкивается Россия, и ощутить свою ответственность.

Володин указал, что президент делает все для укрепления РФ, достижения мира и решения вопросов глобальной безопасности. Путин является преимуществом России. Поэтому сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг главы государства.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена пыталась устранить президента Путина.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении.

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