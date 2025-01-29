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В Кремле заявили о продолжающемся диалоге России и Сирии

Песков не прокомментировал сообщения СМИ о требованиях Дамаска выдать Асада
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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать подробности о прошедших российско-сирийских переговорах в Дамаске.

28 января российская делегация прибыла с визитом в столицу Сирии Дамаск впервые после смены власти в стране.

По данным ряда СМИ, во время переговоров власти Сирии попросили у России компенсации и потребовали выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада. На вопрос, может ли Песков это прокомментировать, он ответил «нет».

«Мы будем продолжать дальше диалог с Сирией», — сказал представитель Кремля.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с соглашением об управлении сирийским портом Тартус.

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