В Кремле заявили о продолжающемся диалоге России и Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог рассказать подробности о прошедших российско-сирийских переговорах в Дамаске.
28 января российская делегация прибыла с визитом в столицу Сирии Дамаск впервые после смены власти в стране.
По данным ряда СМИ, во время переговоров власти Сирии попросили у России компенсации и потребовали выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада. На вопрос, может ли Песков это прокомментировать, он ответил «нет».
«Мы будем продолжать дальше диалог с Сирией», — сказал представитель Кремля.
8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».
Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с соглашением об управлении сирийским портом Тартус.