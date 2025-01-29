Замглавы МИД России рассказал о соглашении об управлении портом в сирийском городе

Богданов: вопрос о соглашении об управлении портом в Тартусе чисто технический

Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации, заявил заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в данном вопросе можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения.

В публикации отмечается, что 28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Богданов подчеркнул, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей.

22 января сообщалось, что новые сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус, заключенное в 2019 году.

По словам директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди, все доходы от деятельности порта теперь будут направляться в интересах сирийского государства. Рабочие порта займутся модернизацией изношенного оборудования.

Ранее в Кремле оценили информацию о решении Сирии разорвать контракт с РФ по аренде Тартуса.