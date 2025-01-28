Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии

Российская делегация прибыла с визитом в столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, в делегацию входят заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.
Отмечается, что этот визит российских официальных лиц в Дамаск стал первым после смены власти в Сирии.
28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента САР Башара Асада «закончилось».
В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.
Ранее сообщалось, что новое руководство Сирии не хочет, чтобы Россия ушла из арабской республики в ущерб отношениям между двумя странами.