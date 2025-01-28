В Белоруссии назвали хамством слова польского министра о выборах в республике

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал хамством слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о состоявшихся президентских выборах в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый информационный».

«Это просто хамство», — заявил он.

По словам министра, его польский коллега делает такие заявления вместо того, чтобы работать с белорусской стороной над решением многочисленных двусторонних вопросов политического, экономического, гуманитарного характера. Рыженков добавил, что польская сторона сама обращается к Минску с просьбой решить некоторые вопросы.

27 января Сикорский язвительно прокомментировал прошедшие в Белоруссии президентские выборы, выразив удивление, что «только 87,6% белорусов любят своего «батьку»».

27 января Александр Лукашенко вновь победил на выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко поздравили президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко обратился с призывом к Польше.