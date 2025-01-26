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Лукашенко обратился с призывом к Польше

Лукашенко призвал Польшу снять санкции с Белоруссии
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Польше с призывом снять санкции с его страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, поляки будут всегда жить «здесь» с белорусами, россиянами и прибалтами. Вместе с тем он заявил, что Польша имеет не очень хорошие отношения с Литвой и Украиной.

«Мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат», — продолжил политик на пресс-конференции после голосования на президентских выборах в Белоруссии, прошедших 26 января.

Лукашенко сказал, что если Польша хочет «совсем, чтобы было хорошо», то она должна отменить антибелорусские санкции. Он также призвал Варшаву сотрудничать с Минском.

26 января Лукашенко обвинил Польшу в подготовке интервенции против Белоруссии. По его словам, польские власти ведут работу по подготовке белорусских оппозиционеров.

Также Лукашенко заявил, что Варшава проводит против Белоруссии «самую агрессивную и плохую политику». Он подчеркнул, что Польша не получит от Белоруссии «даже метра территории».

Ранее Лукашенко предложил Польше «дружескую руку».

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