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Глава МИД Польши сыронизировал над выборами в Белоруссии

Глава МИД Польши Сикорский сыронизировал над выборами в Белоруссии
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский язвительно прокомментировал прошедшие в Белоруссии президентские выборы, на которых с большим отрывом победу одержал Александр Лукашенко. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Только 87,6% белорусов любят своего «батьку». Поместятся ли остальные в тюрьмах?», — сыронизировал Сикорский.

До этого сообщалось, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы государства. Окончательные данные ЦИК Белоруссии объявит 3 февраля. По итогам президентских выборов 2020 года Лукашенко набрал 80,10% голосов.

70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее Лукашенко обратился с призывом к Польше.

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