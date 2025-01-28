Подавший в отставку премьер Сербии рассказал об организации протестов в стране

Протесты и блокады образовательных учреждений и трасс в Сербии были организованы из-за границы. Об этом заявил Милош Вучевич, покидающий пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

По его словам, организаторы таких акций нанесли удар «по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям».

«Это подло — умышленно поставить под угрозу Сербию как государство. Конечно, все, что происходило, протесты, блокады, ссоры на улицах, блокады трасс и мостов, непонимание одних и других, бесчисленные словесные и иногда физические разборки по всей Сербии», — сказал Вучевич.

28 января Вучевич объявил, что подал заявление об отставке на фоне продолжающихся в стране протестов.

Накануне в Белграде началась 24-часовая блокада главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которая может парализовать значительную часть сербской столицы.

19 января президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад пытается устроить в стране цветную революцию, используя студентов. По словам главы государства, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

В Сербии проходят протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии.