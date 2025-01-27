В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

В сербской столице участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, полицейские перекрыли движение и не вмешиваются в демонстрацию. Протестующие пропустили трамвай и скорую помощь.

Студенты требуют обнародования полной документации по реконструкции вокзала, а также уголовной ответственности для причастных к инциденту чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

До этого стало известно, что массовые протесты в Сербии, которые продолжаются уже более двух месяцев, в конце минувшей недели переросли во всеобщую забастовку. Протесты студентов, которые поддержала сербская оппозиция, стали массовыми. По информации белградского агентства по мониторингу митингов, в акциях принимали участие до 55 тыс. человек.

На данный момент в Белграде проходит 24-часовая блокада главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которая может парализовать значительную часть сербской столицы.

Протесты в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию.