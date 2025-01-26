Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии

Протесты против власти Белоруссии, Сербии и Словакии скоординированы со стороны Соединенных Штатов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что факты этого есть у Минска.

«Все действия скоординированы, все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов», — сказал Лукашенко.

По его мнению, протестов в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не будет. Глава государства подчеркнул, что республика никогда «не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комментарии президента Украины Владимира Зеленского о протестах в Словакии, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. Он отметил, что треть протестующих составляют украинцы, которые выступают против словацкого правительства. Он также обвинил украинское телевидение в создании неверного образа Словакии на Украине и утверждения, что страна якобы находится на грани краха.

Ранее Фицо заявил, что группа «иностранных экспертов» пытается свергнуть власть в Словакии.