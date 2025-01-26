Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии

Лукашенко: США координируют протесты против власти Белоруссии, Словакии и Сербии
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Протесты против власти Белоруссии, Сербии и Словакии скоординированы со стороны Соединенных Штатов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что факты этого есть у Минска.

«Все действия скоординированы, все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов», — сказал Лукашенко.

По его мнению, протестов в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не будет. Глава государства подчеркнул, что республика никогда «не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комментарии президента Украины Владимира Зеленского о протестах в Словакии, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. Он отметил, что треть протестующих составляют украинцы, которые выступают против словацкого правительства. Он также обвинил украинское телевидение в создании неверного образа Словакии на Украине и утверждения, что страна якобы находится на грани краха.

Ранее Фицо заявил, что группа «иностранных экспертов» пытается свергнуть власть в Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами