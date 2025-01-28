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Премьер Сербии подал в отставку

Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне акций протеста в стране
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Глава сербского правительства Милош Вучевич на внеочередной пресс-конференции заявил, что подал заявление об отставке на фоне продолжающихся в республике протестов. Об этом пишет газета «Вечерне новости».

«После всех событий я принял бесповоротное решение уйти в отставку. Сегодня утром у меня был долгий разговор с президентом, он принял мое решение, мои аргументы», — сказал Вучевич.

27 января в Белграде началась 24-часовая блокада главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которая может парализовать значительную часть сербской столицы. По информации белградского агентства по мониторингу митингов, в акциях принимали участие до 55 тыс. человек.

Протесты в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее в Сербии сообщили о намерении избежать применения силы против протестующих.

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