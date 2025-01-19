Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Happy заявил, что Запад желает устроить в стране цветную революцию, используя студентов.

По словам сербского президента, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

«Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей», — поделился Вучич.

Он уточнил, что сербские власти знают, кто стоит за подобными попытками, некоторые прибывают из ряда западных стран.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ запросила срочные консультации в связи с санкциями против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

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