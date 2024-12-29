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В Сирии заявили о наличии стратегических интересов с РФ

Аль-Джулани: Сирия не хочет, чтобы РФ ушла из республики в ущерб отношениям
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Al Jazeera English/YouTube

Нынешнее сирийское руководство не хочет, чтобы РФ ушла из страны в ущерб отношениям между двумя государствами. Об этом в ходе интервью для телеканала Al Arabiya заявил лидер новых властей ближневосточной республики Абу Мухаммед аль-Джулани, пишет ТАСС.

По его словам, Дамаск и Москву связывают стратегические интересы.

«Мы не хотим, чтобы РФ ушла таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией», — подчеркнул аль-Джулани.

27 декабря информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что нынешнее сирийское руководство не планирует разрывать соглашение с Москвой о военных базах в провинции Латакия. В настоящее время ближневосточная республика и РФ ведут переговоры о том, чтобы не считать смену власти форс-мажором и основанием для расторжения контракта.

На следующий день пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что американские и британские спецслужбы готовят теракты против российских военных баз в Сирии. Таким образом Вашингтон и Лондон хотят вынудить Москву эвакуировать свои военные базы с территории ближневосточной республики, уточнялось в заявлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не допустить развала Сирии.

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