НАТО незаконно действует в Балтийском море после обрыва подводных кабелей. Такое мнение высказал военный блогер Михаил Звинчук. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Он подчеркнул, что Запад не представил никаких доказательств того, что к повреждению коммуникаций причастна Россия. При этом силовики из Швеции и Латвии действуют так, будто вина Москвы полностью доказана, указал журналист.

«Это выглядит так, что силовики Швеции и Латвии просто запустили «инсайд» в СМИ, которые раструбили об этом по миру. Предлог получен, и неважно, каким способом. Верховенство закона теперь не играет никакой роли — страны Европы просто идут на саботаж, или рэкет, другими словами», — сказал Звинчук.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Как писала газета The Telegraph, НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря.

Ранее на месте повреждении кабеля в Балтийском море заметили плывущий в Россию сухогруз.