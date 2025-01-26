На месте повреждении кабеля в Балтийском море заметили плывущий в Россию сухогруз

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Латвии адмирал Марис Поленцс на пресс-конференции по поводу нового повреждения кабеля заявил, что на месте происшествия видели сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — сказал Поленцс.

Он добавил, что ВМС Латвии не заметили ничего подозрительного на борту сухогруза и повреждений якоря.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях.