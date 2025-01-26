Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Латвия направила патруль на место повреждения подводного кабеля

LSM: ВМС Латвии направили патруль на место повреждения кабеля со Швецией
close
JesperG/Shutterstock/FOTODOM

Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией. Об этом сообщает LSM.

В публикации отмечается, что ВМС Латвии связались по поводу инцидента с союзниками по Североатлантическому альянсу и Швецией. Издание подчеркивает, что между сторонами происходит постоянный обмен информацией.

Центр морских операций Латвии также изучил движение судов в районе повреждения кабеля. Там были выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны республики, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

14 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Шведское министерство обороны связывает повреждение с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега. В ведомстве считают, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами