Латвия направила патруль на место повреждения подводного кабеля

Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно на место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией. Об этом сообщает LSM.

В публикации отмечается, что ВМС Латвии связались по поводу инцидента с союзниками по Североатлантическому альянсу и Швецией. Издание подчеркивает, что между сторонами происходит постоянный обмен информацией.

Центр морских операций Латвии также изучил движение судов в районе повреждения кабеля. Там были выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны республики, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

14 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Шведское министерство обороны связывает повреждение с китайским судном, находившимся на якоре в 160 километрах от берега. В ведомстве считают, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.