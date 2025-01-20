Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли планы НАТО по блокировке выхода РФ из Балтийского моря

Telegraph: НАТО закупает ракеты для блокировки России выхода из Балтийского моря
close
Александр Гальперин/РИА Новости

НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации издания, противокорабельная ракета Marks 3 способна сдержать российские корабли от выходов из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Marks 3» могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям», — говорится в публикации.

До этого газета The Guardian писала, что флотилия Североатлантического альянса собирается у берегов Эстонии в целях защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

Кроме того, ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей НАТО.

Ранее в Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами