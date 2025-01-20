На Западе раскрыли планы НАТО по блокировке выхода РФ из Балтийского моря

Telegraph: НАТО закупает ракеты для блокировки России выхода из Балтийского моря

НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации издания, противокорабельная ракета Marks 3 способна сдержать российские корабли от выходов из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Marks 3» могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям», — говорится в публикации.

До этого газета The Guardian писала, что флотилия Североатлантического альянса собирается у берегов Эстонии в целях защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

Кроме того, ожидается прибытие французского минного тральщика и дополнительных кораблей НАТО.

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