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Маск дал пугающий прогноз о будущем человечества

Маск заявил о возможном исчезновении Европы и Азии из-за снижения рождаемости
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Человечество из-за низкой рождаемости может исчезнуть со значительной части Земли. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен прокомментировал предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена о введении в Европе налоговых каникул для женщин ради роста количества детей. По мнению Маска, стоит попробовать применить подобные меры. Он подчеркнул, что необходимы какие-то изменения, в противном случае Европа и Азия вместе с большей частью исчезнут.

25 января президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости.

25 декабря сообщалось, что в 12 государствах Европейского союза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине.

20 декабря Путин заявил, что причины текущей демографической ситуации в РФ связаны с внутриполитическими событиями, которые начались в России после Первой мировой войны.

Ранее Путин обозначил условие для прироста населения России.

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