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Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости

Путин поручил кабмину проанализировать проект по стимулированию рождаемости
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей, прошедшего 20 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

Доклады нужно представить до 1 сентября 2025 года и до 10 февраля 2026 года.

Кроме того, Путин поручил проработать вопрос и представить предложения по совершенствованию программы материнского капитала, включая его увеличение в зависимости от очередности рождения ребенка.

В конце декабря сообщалось, что почти каждый десятый опрошенный россиянин (9%) в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки.

Ранее депутат предложил вернуться к опыту СССР по выплатам пенсий.

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