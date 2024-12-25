В Евросоюзе наблюдается сверхнизкая рождаемость из-за Украины

В 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине, пишет Financial Times (FT).

В частности, подобная проблема наблюдается в Германии.

«В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что показатели Эстонии и Австрии, а также Испании, Греции и Италии опустились ниже установленного порога. Европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за российско-украинского конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что причины текущей демографической ситуации в РФ связаны с внутриполитическими событиями, которые начались в России после Первой мировой войны.

По словам главы государства, российский ученый Дмитрий Менделеев прогнозировал, что к началу XXI века численность населения России достигнет 600 млн человек.

Ранее демограф призвал учиться повышению рождаемости у Казахстана.