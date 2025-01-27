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Журналист Карлсон рассказал о действиях США, которые повлияют на распад НАТО

Карлсон: США подорвали «Северные потоки» и спровоцируют распад ЕС и НАТО
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Global Look Press

Подрыв морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Соединенными Штатами может привести к распаду Евросоюза и НАТО, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Северные потоки» могли стать основой для развития германской экономики, но их подрыв «уничтожит ЕС». По мнению журналиста, «когда люди очнутся от иллюзий, то рухнет и НАТО», ведь это была «атака одного члена альянса на союзника».

До этого президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть демонтированы.

В ноябре прошлого года польский лидер заявлял об опасении, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы «Северного потока». Дуда отмечал, что власти Польши выступают против такого решения. По его мнению, соглашение между РФ и Германией могло быть заключено в ходе телефонных переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в бундестаге заявили, что Германии нужны российские нефть и газ.

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