В Польше предложили демонтировать «Северные потоки»

Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение в интервью BBC, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть демонтированы.

По его словам, такое решение удержит страны Европы, включая Германию, от использования российского газа в целях стимулирования своей экономики.

«Я все же надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из событий на Украине и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу», — сказал Дуда.

Кроме того, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда заявил, что эти газопроводы несут огромную угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы.

В ноябре прошлого года польский лидер заявлял об опасении, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы «Северного потока». Дуда отмечал, что власти Польши выступают против такого решения. По его мнению, соглашение между РФ и Германией могло быть заключено в ходе телефонных переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в бундестаге заявили, что Германии нужны российские нефть и газ.