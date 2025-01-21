Депутат Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ и открыть «Севпоток»

Германии следует возобновить работу «Северного потока» и импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X.

Так она прокомментировала статью немецкого издания Berliner Zeitung о том, что антироссийские санкции бьют по экономике Германии, и работникам нефтеперерабатывающего завода в Шведте грозит безработица.

«Саморазрушительные санкции в отношении России будут еще более ужесточены, а экономический спад Германии будет организован. Безумие должно быть остановлено. Наконец, нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители благодаря открытию «Северного потока — 2» и импорту российской нефти для нефтеперерабатывающего завода Шведт», — написала она.

15 января в российском МИД заявили, что Москва не получала сигналов о готовности Берлина запустить поставки газа по сохранившейся ветке «Северного потока» после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину.

Ранее в ЕК сообщили, что в Европу продолжает поступать российский газ.