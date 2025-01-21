Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бундестаге заявили, что стране нужны российские нефть и газ

Депутат Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ и открыть «Севпоток»
close
Global Look Press

Германии следует возобновить работу «Северного потока» и импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X.

Так она прокомментировала статью немецкого издания Berliner Zeitung о том, что антироссийские санкции бьют по экономике Германии, и работникам нефтеперерабатывающего завода в Шведте грозит безработица.

«Саморазрушительные санкции в отношении России будут еще более ужесточены, а экономический спад Германии будет организован. Безумие должно быть остановлено. Наконец, нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители благодаря открытию «Северного потока — 2» и импорту российской нефти для нефтеперерабатывающего завода Шведт», — написала она.

15 января в российском МИД заявили, что Москва не получала сигналов о готовности Берлина запустить поставки газа по сохранившейся ветке «Северного потока» после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину.

Ранее в ЕК сообщили, что в Европу продолжает поступать российский газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами