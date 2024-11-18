В Польше обеспокоились возможным договором Германии и России

Польша боится, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток». Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда, передает РИА Новости.

«Что это значит для нас? Похоже, что попытка возвращения работоспособности газопровода «Северный поток», — заявил он.

По словам президента, польские власти выступают против такого решения. Он добавил, что соглашение между РФ и Германией могло быть заключено в ходе телефонных переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя их разговор Дуда выразил сомнение в том, что переговоры были согласованы с союзниками немецкой стороны. Он отметил, что Шольц искал возможность, чтобы обеспечить страну энергоресурсами со стороны РФ.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения справедливого и долгосрочного мира. Кроме того, он призвал Путина прекратить конфликт и вывести войска с украинской территории.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский знал о готовящемся разговоре и был против него. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат бундестага заявил, что готов к осуждению за поездку в Россию.