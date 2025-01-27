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Канада ввела санкции против физлиц и юрлиц Белоруссии из-за выборов

В МИД Канады ввели санкции против жены Лукашенко
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Global Look Press

Власти Канады ввели санкции против жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины и других физических и юридических лиц страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

В санкционный список попали 10 новых физических и 12 юридических лиц страны. В заявлении отмечается, что меры были введены «в ответ на непрозрачные, несвободные и нечестные выборы», прошедшие в Белоруссии 26 января.

До этого власти Великобритании ввели санкции против руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрея Ананенко. Кроме того, в санкционный список включили его заместителя Михаила Бедункевича и другие физические лица.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными». Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в республике.

Ранее политолог назвал нелепой критику Запада в адрес Лукашенко.

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