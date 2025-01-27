Политолог назвал нелепой критику Запада в адрес Лукашенко

На фоне внутреннего позора в Европейском союзе критика в отношении результатов президентских выборов в Белоруссии выглядит нелепо. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, после недавних избирательных кампаний в Грузии и Румынии Запад себя дискредитировал.

Он напомнил, что ЕС и США назвали выборы в Грузии «несвободными» из-за не устраивающего западных чиновников курса правящей партии «Грузинская мечта». А в случае с Румынией под надуманным предлогом были аннулированы итоги голосования, согласно которым победу одержал Кэлин Джеорджеску.

Что касается Белоруссии, решение ее граждан поддержать действующего президента Александра Лукашенко вполне ожидаемо, отметил эксперт.

«Убедительным — пусть и подспудным — аргументом в его пользу служило то, что если бы пять лет назад оппозиция смогла захватить власть, то сейчас в Белоруссии было бы, как когда-то на Украине», — добавил Минченко.

По результатам президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 26 января, Лукашенко вновь одержал победу: по данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием лидера республики уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», председатель КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе же, напротив, сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Лукашенко в ответ заверил, что ему «фиолетово», признают ли результаты избирательной кампании в ЕС.

Ранее в Совфеде заявили об отсутствии альтернатив Лукашенко.