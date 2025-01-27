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Британия ввела санкции против высокопоставленного полицейского в Белоруссии из-за выборов

Британия включила в санкционный список руководителя ГУБОПиК Белоруссии Ананенко
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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании ввели санкции против руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрея Ананенко. Соответствующие данные появились на сайте британского правительства.

Кроме того, в санкционный список включен его заместитель Михаил Бедункевич.

Также сообщалось, что под санкции Британии попали председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, а также начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник Следственного изолятора №1 в Минске Андрей Цедрик, завод «Легмаш» в Орше и конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» и предприятие «АЛЕВКУРП».

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными». Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в республике.

Ранее политолог назвал нелепой критику Запада в адрес Лукашенко.

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