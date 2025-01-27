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Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в Белоруссии

МИД РФ осудил заявления западных стран о «фиктивных» выборах в Белоруссии
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РИА Новости

Россия официально осуждает заявления западных государств и БДИПЧ ОБСЕ, в которых президентские выборы в Белоруссии подаются как «фиктивные». Об этом на своем сайте сообщает МИД РФ.

«Российская сторона осуждает голословные и предвзятые заявления официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и отдельных западных стран, пытающихся подавать прошедшие выборы как «фиктивные» и «недействительные», — указано в заявлении министерства.

Москва приветствовала проведение Минском выборов и отметила, что голосование освещали иностранные журналисты из 23 стран. Кроме того, страну посетили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Все они назвали выборы свободными и открытыми.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто занял второе место на выборах в Белоруссии.

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